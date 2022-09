Napoli-Torino, biglietti ancora in vendita: la Curva B è sold-out!

I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Torino, che si disputerà il 1° ottobre 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sono stati posti in vendita a partire dalle ore 12.00 di venerdì 23 settembre 2022 e la Curva B superiore risulta essere l’unico settore ad oggi esaurito, con altri ancora in fase di vendita ma con disponibilità molto ridotte: si prevede grande affluenza!

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 45,00

Curve anello superiore € 35,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Al momento, gli anelli inferiore delle curve non saranno posti in vendita.