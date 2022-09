Repubblica – Napoli, parte la caccia al biglietto per la sfida contro l’Ajax

Il quotidiano La Repubblica dedica spazio al Napoli concentrandosi sul match di Champions League contro l’Ajax in programma martedì 4 ottobre. Secondo quanto riportato per i tifosi azzurri sono stati messi a disposizione 2600 biglietti. Il settore ospiti della John Cruiff Arena sarà sold out, infatti i tagliandi sono già andati a ruba:

“Non può quindi stupire, tirando le piacevolissime somme, la caccia al biglietto che ha caratterizzato le ultime ore dei tifosi del Napoli. Sono infatti già andati a ruba i 2600 posti del settore Ospiti per l’affascinante trasferta del 4 di ottobre in Olanda, ad Amsterdam, sul mitico campo dell’Ajax“. Si legge sul quotidiano.