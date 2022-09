Le pagelle di Giovanni Di Lorenzo: è un vero trascinatore, promosso a pieni voti!

Giovanni Di Lorenzo è il protagonista dei principali quotidiani sportivi per la sua prestazione con la maglia della Nazionale Italiana nel match contro l’Ungheria. Il capitano del Napoli, è stato uno dei migliori in campo nel match di Nations League. La Gazzetta dello Sport scrive su di lui: “Ora sì che si rivede il Di Lorenzo del Napoli. Al diavolo le precauzioni: due affondi con gol sfiorato, un gran recupero dietro, corsa fino al 90’”. Promosso a pieni voti con 7 in pagella.

Di seguito i voti dei quotidiani:

Corriere dello Sport – 7

Tuttosport – 6.5

Il Mattino – 7

La Repubblica – 7