Stasera oltre all’Italia, hanno giocato anche altre Nazionali e i giocatori del Napoli sono stati protagonisti in questa serata con le rispettive selezioni.

Infatti, Kvara continua a stupire non solo con il Napoli, ma anche con la Georgia, e stasera ha siglato un goal su rigore e per 72 minuti ha ammattito la difesa di Gibilterra.

Invece, per Elmas non arriva un sorriso, in quanto la Macedonia ha perso contro la Bulgaria per 0-1, e Elmas ha giocato tutti i 90 minuti, mettendo benzina nelle gambe per il Napoli.