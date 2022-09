L’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori è senza dubbio in uno stato di forma ottimale. Infatti, in seguito alle ultime ottime prestazioni con la maglia del club campano, prima con la rete allo scadere dei 90 minuti contro lo Spezia e successivamente il goal al debutto in Champions League nella sfida dell’Ibrox Stadium con i Rangers. L’ex Sassuolo è reduce da una giocata stupenda nella partita Italia-Inghilterra, che ha portato gli azzurri alla vittoria.

A tal proposito, l’ opinionista Rai, Daniele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni da come si legge su Tuttomercatoweb: “Raspadori è alle prime armi, ma l’atteggiamento è quello giusto. Il che vuol dire che è già da esempio, ha la scaltrezza del numero 10. E lo abbiamo visto in Nazionale allo Stadio San Siro, in occasione del goal siglato nella partita Italia-Inghilterra.