Una delle squadre che ha più impressionato in questo inizio di campionato è il Lecce, autore anche di un’ottima prestazione a Napoli dove ha strappato un ottimo 1-1.

La squadra di Baroni si è distinta anche per un utilizzo massiccio di giovani calciatori, frutto delle solite “scoperte” in fase di mercato da parte di Corvino, tra i quali l’ex canterano del Barcellona Joan Gonzalez.

Questo talento della Masia, che l’anno scorso giocava in Primavera, ha sorpreso gli scout azzurri, che in questi mesi osserveranno con interesse le prestazioni del giovane spagnolo in Salento.

Fonte: Gazzetta dello Sport.