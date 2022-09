L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particola modo sulla sua sfida di campionato contro il Torino (sabato ore 15:00, stadio Maradona).

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che Luciano Spalletti possa optare per una soluzione in particolare durante il corso del match. Schierare uno tra Elmas o Gaetano come sottopunta in un eventuale 4-2-3-1.

Una scelta che potrebbe servire a trovare più spazio tra le linee.