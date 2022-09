Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che il Napoli stia monitorando costantemente le condizioni di Osimhen, Politano e Rrahmani.

Il difensore centrale, in particolare, è sotto osservazione a distanza, considerando il suo attuale impegno con la Nazionale.

Il dottor Canonico, infatti, è in contatto con il collega del Kosovo per avere aggiornamenti in merito alle condizioni del numero 13, alle prese con leggeri fastidi muscolari.