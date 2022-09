Gazzetta – La mossa di Spalletti che ha fatto rinascere Zielinski

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Piotr Zielinski.

Il quotidiano pone l’accento sulle doti tecniche del giocatore polacco, il quale con Spalletti sta trovando la sua giusta dimensione calcistica, non giocando più dietro la prima punta ma facendo un passo indietro e posizionandosi di fianco a Lobotka e Anguissa.

Che il numero 20 possa far bene a centrocampo non è una novità. A fare la differenza, però, è il gioco che mette in pratica in quella determinata parte del campo, che sembra essere la zona a lui più gradita, viste le ultime prestazioni.