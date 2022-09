Di Fusco su Meret: “Mai dubitato di lui! Lo vedo tranquillo e questo conta tanto”

Raffaele Di Fusco, ex calciatore del Napoli, è stato intervistato da Radio Punto Nuovo.

Quest’ultimo ha parlato davvero bene di Alex Meret, nei confronti del quale ha sempre coltivato una grande stima: “Non ho mai avuto dubbi su Meret. Sta facendo vedere le sue qualità, anche in termini di personalità. Lo vedo molto tranquillo e la forza mentale è uno degli aspetti più importanti per un portiere”. Meret ha trovato la dimensione ideale per poter emergere, un ambiente in cui finalmente il suo operato non viene messo in discussione o in ballottaggio con un suo alter ego: Alex è alla svolta della sua carriera, giunta quasi inaspettatamente dopo le ultime annati dalla forte titubanza. Il Napoli crede in lui.