Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, oggi ha parlato in un’intervista esclusiva ai microfoni di Sportitalia dove ha toccato vari e diversi temi.

Il presidente della Viola ha anche parlato della lite tra Spalletti e il tifoso in occasione della gara del 28 agosto, e ha rimproverato il mister azzurro con queste parole:

“Il razzismo non mi piace e ho parlato quando c’erano state le situazioni con Vlahovic e Dalbert. Quella cosa con Spalletti non mi è piaciuta. Io sono stato penalizzato stando seduto, lui per quello che ha fatto no: speriamo che qualcuno impari che le decisioni vengano prese in modo da espellere tutti i razzisti che esistono. I fiorentini non sono razzisti”.