Antonio Cassano, opinionista della Bobo Tv, è stato ospite di “Muschio Selvaggio”, il podcast dove Fedez ospita vari personaggi per parlare delle loro storie e delle loro vite.

Cassano ha parlato della sua carriera, e poi ha anche parlato di vari giocatori: l’ex fantasista ha anche risposto a una domanda su Diego Armando Maradona e su cosa pensa di lui. Queste le sue parole:

“Credo non ci sia mai nessun rapporto d’idolatria che c’era a quell’epoca tra Napoli e Maradona. Diego ha vinto il primo Scudetto con una squadra di scappati di casa, mentre il Secondo era almeno un Napoli recente. Ma Diego ha fatto una cosa unica: è rimasto a Napoli quando poteva andare via a prendere soldi, e nessun altro lo avrebbe fatto. Lui è un idolo che, insieme a Messi e Michael Jordan, sarà ricordato anche tra 50-100 anni, mentre se io chiedo ai più piccoli chi sia Baggio non ce l’hanno”.