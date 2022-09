Bruscolotti incensa Kim: “Mi ricorda lo stile dei difensori vecchio stampo”

Giuseppe Bruscolotti ha parlato dell’impatto che ha avuto Kim nel nuovo Napoli di Spalletti.

L’ex difensore si è soffermato sullo stile del nuovo acquisto azzurro: “Kim è un calciatore che mi fa ricordare i tempi in cui giocavo, è un calciatore vecchio stile. Non ti molla un attimo, mai distaccato di un centimetro. Nonostante sia giovane, poi, è molto bravo non solo ad intervenire sugli avversari ma anche a guidare i compagni di reparto”. Il sudcoreano si sta prendendo il Napoli a suon di prestazioni formidabili, con tanta grinta e volontà di mettersi in gioco in un nuovo campionato.