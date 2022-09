Zielinski e la vittoria con la sua Polonia, il tweet ufficiale dell’SSC Napoli

Dopo la vittoria per 0-1 con la sua nazionale in trasferta, Piotr Zielinski ha ricevuto il tweet di congratulazioni da parte dell’account ufficiale del Napoli. Ennesima grande prova del trequartista azzurro, in campo fino al fischio finale per il secondo match di Nations League consecutivo. Termina l’incontro con 1 tiro effettuato verso la porta avversaria, 2 dribbling riusciti, 3 contrasti vinti e il 90% di passaggi riusciti.

Nonostante la vittoria la Polonia non riesce ad accedere alle final four: termina così la competizione per il centrocampista partenopeo, nella quale ha anche siglato un gol nel pareggio 2-2 contro l’Olanda.