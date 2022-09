brutte notizie per Roberto Mancini che, ancora una volta, deve fare a meno di Ciro Immobile. La punta della Lazio, infatti, dopo aver dato forfait all’ultimo contro l’Inghilterra, non recupera per Budapest. Il calciatore non partirà con la Nazionale da Malpensa a Budapest, dove il gruppo azzurro atterrerà intorno alle 13:20.