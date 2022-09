Roberto Mancini: “Non ne vale la pena rischiare Immobile. Raspadori potrà diventare importante”

Roberto Mancini, CT della nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa per introdurre il match contro l’Ungheria. Queste le sue dichiarazioni: “Giocare in Ungheria è molto difficile. Marco Rossi è stato un mio compagno di squadra ed ha fatto un grande lavoro”.

Su Immobile

“Stamattina abbiamo testato le sue condizioni, ma abbiamo deciso di non rischiarlo, poteva diventare una situazione pericolosa”

Su Raspadori

“Già agli Europei ha fatto parte di questo gruppo nonostante le poche presenze. Ha poca esperienza internazionale e deve crescere. Potrà diventare un giocatore importante per la nazionale”