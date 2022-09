Retroscena Ranocchia: “Spalletti mi ha cambiato, per me stava per schiaffeggiare un tifoso…”

Fresco di addio al calcio giocato a soli 34 anni, Andrea Ranocchia racconta retroscena e ricordi della sua carriera ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, rivelando una simpatica parentesi che riguarda uno degli allenatori a lui più caro, Luciano Spalletti:

“Luciano è una grandissima persona, ci sentiamo spesso. Ricordo che ha affrontato con me un tifoso che nel 2017 mi insultava durante il ritiro a Riscone di Brunico. Per poco non gli dava anche due schiaffi (ride, ndr). E’ stata la prima volta in cui qualcuno si è speso per difendermi. Quell’episodio per me fu come una scossa, fu un avvenimento decisivo lungo il cammino che avevo intrapreso da solo”.