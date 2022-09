Mario Rui, dopo la partita contro la Repubblica Ceca, protagonista di un assist in occasione del gol di Bruno Fernandes, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Tv:

“Non penso a livello individuale, ragiono di squadra, non era quello il mio obiettivo. Sono felice di aver aiutato la nazionale, per me è sempre un piacere e un orgoglio. Rappresentare la nazione per me è il coronamento di un sogno. Sono felice di esserci tornato, ma dispiace per l’infortunio di Guerreiro”.