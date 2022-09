Marco Rossi ha parlato in conferenza stampa a proposito del match di Nations League di domani contro l’Italia. Queste le sue parole: “Non dobbiamo essere arroganti solo perché abbiamo 10 punti, serve umiltà e bisogna arrivare al traguardo come squadra, rispettando la maglia che indossiamo. Con il raggiungimento delle Final Four si raggiungerebbe un livello di entusiasmo mai visto prima”.