Maldini, presente al Festival dello Sport di Trento, ha parlato così del Milan: “Per me siamo più forti dello scorso anno, siamo campioni in carica e non dobbiamo aver paura di nessuno. Abbattere San Siro? Il Milan non finisce con San Siro. Dobbiamo creare uno stadio che ci renda competitivi, altrimenti rimaniamo a parlare sempre e solo del passato”.