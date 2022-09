Un editoriale de “La Gazzetta dello Sport” analizza i numeri della coppia Raspadori-Simeone dall’infortunio di Osimhen:

“I numeri ci dicono che la staffetta, se così possiamo definirla, Raspadori-Simeone ha funzionato benissimo. Agendo anche da variazione tattica per scompigliare le difese avversarie. Col bolognese si cerca il triangolo stretto per arrivare in area, con l’argentino si punta su profondità, fisicità e gioco di testa”.