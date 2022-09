Ex Napoli, volge al termine l’avventura in Premier per Allan: vicinissimo il trasferimento negli Emirati Arabi

Sta per chiudersi nell’ombra la sfortunata parentesi dell’ex Napoli Allan in Premier League. Secondo le voci che rimbalzano dall’Inghilterra, infatti, l’ex Napoli sta per lasciare l’Everton per trasferirsi negli Emirati Arabi. L’indiscrezione è stata lanciata da Football Insider, che ha rivelato l’accordo raggiunto tra il centrocampista brasiliano e l’Al-Wahda,

La partenza avverrà già nei prossimi giorni, mettendo la parola fine all’avventura nel campionato più prestigioso di uno dei vecchi beniamini della tifosa azzurra. Zero le presenze in maglia Toffees in questa stagione, con il brasiliano che ora tenterà di rilanciarsi ad Abu Dhabi.