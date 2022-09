CorrSport – Lozano rientrerà a Napoli giusto in tempo per il Torino

Hirving Lozano, autore del goal che nella notte italiana ha regalato la vittoria al suo Messico col Perù, rappresenterà una pedina fondamentale dopo l’infortunio subito da Politano in Nazionale. Il messicano sarà ancora protagonista in patria, visto che alle 4 italiane di mercoledì è prevista la seconda amichevole, stavolta con la Colombia.

L’esterno ex PSV ha concordato col Napoli il rientro tra giovedì e venerdì, giusto in tempo per la rifinitura della partita con il Torino. Vista l’indisponibilità del suo ‘alter-ego’ di reparto, nel match di sabato alle 15 contro i Granata, quasi sicuramente El Chucky dovrebbe partire titolare. A riferirlo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.