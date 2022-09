CorrSera – Raspadori “Bomber della porta accanto” spedisce l’Inghilterra in Lega B

E’ Giacomo Raspadori l’uomo del momento. A confermarlo anche l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, che celebra l’attaccante del Napoli dopo che la sua la rete contro l’Inghilterra ha spedito la squadra d’oltremanica in Lega B di Nations League.

Il giovane talento del Napoli gioca, studia da grande e segna con la Nazionale e secondo il quotidiano rappresenta il futuro che avanza, per gli azzurri e per la Nazionale. “Il bomber della porta accanto”, il titolo che il Corriere della Sera ha scelto per l’ex Sassuolo che si è preso la copertina delle pagine sportive di giornata.