Slovenia-Norvegia – Finisce il primo tempo a Lubiana. Gol annullato a Ostigard

In campo oltre al Kosovo di Rrahmani c’è anche la Norvegia di Leo Ostigard, centrale del Napoli che nel match delle 18 è partito titolare in difesa contro la Slovenia. A Lubiana le due compagini stanno pareggiando dopo i primi 45 minuti. Nel primo tempo il difensore azzurro aveva trovato la gioia del gol con la maglia della sua nazionale. Gioia però negata per il giovane, perché l’arbitro ha fischiato fallo in attacco e ha annullato il gol. Il primo tempo del match si è chiuso a reti inviolate, con i due portieri che stanno tenendo per ora il risultato in parità. Nell’altro match anche Kosovo e Irlanda del Nord sono sullo 0-0.