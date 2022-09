Giacomo Raspadori, attaccante della Nazionale e del Napoli, ieri ha siglato un goal da cineteca e ha regalato lui la vittoria a mister Mancini contro la nazionale di Southgate.

Oggi i vari quotidiani lo esaltano, per via del goal e per via della prodezza, anche se per la Gazzetta fino al goal “era la sua prestazione più opaca del Napoli”. Per TMW, non solo “è un giocatore intelligente e dotato di sapienza tattica, ma anche con dei colpi di genio”, mentre per il quotidiano torinese Tuttosport “indossa la 10 con onore e onora Pablito Rossi nel giorno del suo compleanno”.

Questi i voti dei quotidiani: