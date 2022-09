Jurgen Klinsmann: “Magari il Napoli quest’anno riesce a vincere lo scudetto per regalare gioia ai tifosi”

Jurgen Klinsmann è intervenuto a TMW a proposito dell’attuale Serie A e delle squadre dalle quali è rimasto più colpito. Ecco le sue dichiarazioni: “Mi piace molto l‘Atalanta perché è aggressiva quando gioca ed ha un pressing molto alto. Il Napoli ha avuto più volte l’occasione di vincere lo scudetto ma sul finale ha sempre perso molti punti per cali fisici e di concentrazione. Magari quest’anno ci riescono perché hanno un gran potenziale come sempre. I tifosi vogliono vedere lo scudetto perché a Napoli vivono per il calcio”.