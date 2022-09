Improta: “Kvara non sente la pressione. Meret mi sta sorprendendo molto”

Gianni Improta ha parlato ai microfoni di Radio Marte del Napoli di Spalletti e di due interpreti fondamentali di questa stagione, Kvaratskhelia e Alex Meret. L’ex azzurro ha elogiato i due, e si è detto molto sorpreso di quanto sta facendo il portiere in questa stagione. Non mancano poi i complimenti a Luciano Spalletti per il calcio che propone la sua squadra. Queste le parole a Marte Sport Live: “Stiamo assistendo a una grande squadra, completa e anche matura nonostante i numerosi cambi. Ha alcuni calciatori sorprendenti, come Kvaratskhelia, che non sente la pressione e si assume sempre la responsabilità delle giocate difficili. Mi sta sorprendendo molto anche Meret per la grande sicurezza dimostrata fino ad ora. Per me questa squadra ha la maturità e la qualità giusta per vincere lo scudetto”.