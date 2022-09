Del Genio: “Raspadori può ricoprire molti ruoli, ma fa fatica da centravanti contro alcune squadre”

Paolo Del Genio, giornalista di Kiss Kiss Napoli è intervenuto ai microfoni di ‘Tele A’, e ha parlato di Giacomo Raspadori e delle sue qualità. Jack nel match di ieri contro l’Inghilterra ha dimostrato tutte le sue qualità, soprattutto al fianco di un vero numero 9. Fino ad adesso per lui due presenze da falso nueve in maglia azzurra, ma Del Genio crede faccia fatica con le squadre chiuse. Queste le sue parole riguardo l’ex Sassuolo: “Come centravanti contro le squadre chiuse ad adesso fa fatica, per questo lo vedo bene in tutti gli altri ruoli dell’attacco. Il ruolo perfetto per lui è di sicuro a sinistra o dietro la punta, ma credo che a destra in un tridente possa fare molto bene. Dietro la punta fa molto bene anche perché viene a prendere la palla diversamente rispetto a quando gioca da prima punta”.