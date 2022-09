Capuano a KKN: “Partita col Torino sarà difficile. Osimhen è un giocatore fondamentale”

Eziolino Capuano ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli sia della prossima partita degli azzurri contro il Torino, che di Victor Osimhen. Sulla partita di settimana prossima l’allenatore definisce il Torino una squadra ostica, così come tutte le squadre di Juric, allenatore granata. Inoltre ha parlato di Kvara e Osimhen, sul nigeriano dicendo che è fondamentale per gli azzurri ed è un valore aggiunto. Queste le sue dichiarazioni complete: “Giocare contro le squadra di Juric è sempre difficile, anche perché il gioco dell’uomo contro uomo a tutto campo porta la squadra avversaria a sbagliare spesso. Osimhen è un valore aggiunto a questa squadra che gioca il miglior calcio d’Italia. Appena tornerà sarà un elemento fondamentale per Spalletti e i compagni. Le parole pronunciate da Kvara dovrebbero essere uno spot per i giovani”.