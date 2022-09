Ventura: “Kvaratskhelia può diventare importantissimo, Raspadori? Non c’è di meglio”

In un’intervista rilasciata a KKN, Gian Piero Ventura ha speso alcune parole per i neo-acquisti del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia e Giacomo Raspadori.

SU RASPADORI – Può risolvere il problema del goleador? Me lo auguro, forse in questo momento non c’è di meglio. Queste partite giocate con il Napoli gli hanno dato serenità e consapevolezza. Credo possa essere un giocatore importante contro l’Inghilterra.

SU KVARATSKHELIA – Una grandissima sorpresa, è bastato vedere due partite. Già a Verona avevamo capito che era un giocatore importante, con potenzialità per diventare importantissimo. Bisogna complimentarsi con la società, ha capito il momento storico, rinunciando a giocatori importanti, non indebolendosi anzi rinforzandosi.

SUL NAPOLI DI QUEST’ANNO – Sulla carta ha la possibilità di ritagliarsi spazi importanti, ma in un campionato che si ferma per due mesi la pausa può ribaltare qualsiasi situazione.