Ssc Napoli, il report di allenamento del 23 settembre. Personalizzato per Osimhen e Politano

La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del 23 settembre.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato ricomincerà il primo ottobre con Napoli-Torino in programma allo Stadio Maradona alle ore 15 per la ottava giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con circuito in palestra. Successivamente fase di attivazione sul campo 2. Di seguito il gruppo ha svolto lavoro tecnico con l’ausilio di sagome e serie di partitine 8 contro 8. Politano ha fatto terapie e allenamento personalizzato in palestra. Osimhen terapie e personalizzato in campo”.