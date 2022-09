Repubblica – Infortunio Politano, Spalletti punta al riscatto di Lozano

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Matteo Politano. L’attaccante del Napoli è attualmente infortunato dopo il match contro il Milan a San Siro. Non sarà a disposizione di Spalletti per 3-4 settimane, il tecnico deve quindi pensare a una soluzione che ha il nome di Lozano:

“Spalletti spera adesso nel riscatto di Hirving Lozano: il gol sbagliato al Franchi contro la Fiorentina ha finora condizionato il suo rendimento in campionato. Gli serve la svolta per tornare ad essere decisivo edue prove positive con la nazionale potrebbero restituirgliela. L’altra possibilità è Alessio Zerbin, schierato da Spalletti col Milan nella ripresa al posto di Politano”. Scrive il quotidiano.