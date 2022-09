Repubblica – Infortunio Demme, ecco quando potremmo rivederlo in campo

La Repubblica, oggi in edicola, ha dedicato spazio al Napoli concentrandosi sull’infortunio di Diego Demme. Il centrocampista del Napoli ha subito un infortunio in una sessione di allenamento, ma il suo rientro potrebbe essere molto vicino:

“Buone notizie, invece, per quanto riguarda Diego Demme: si è lasciato alle spalle la frattura al piede sinistro (con tanto di polemica contro Anguissa, autore del contatto involontario in allenamento, poi archiviata dopo 24 ore con le scuse) ed è rientrato in gruppo. Alla ripresa del campionato, sarà a disposizione per il match con il Torino di Juric e potrà così cominciare la sua stagione. Ha superato la salita e ora penserà solo ad offrire un contributo prezioso a centrocampo”. Si legge sul quotidiano.