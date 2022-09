Il “Messi Georgiano” colpisce e convince, sempre più trascinatore del Napoli e della Georgia Kvaratskhelia

Kvicha Kvaratskhelia è sicuramente il talento del momento: l’ala sinistra arrivata in quest’estate alla coorte di Luciano Spalletti ha fornito prestazioni di altissimo livello con la maglia partenopea collezionando la bellezza di 4 gol e 1 assist per un totale di 5 gol e assist in appena sette presenze in serie A. Il ragazzo classe 2001 non è solo un valore aggiunto per gli azzurri, ma anche il trascinatore della sua Georgia in Nations League. L’ex Dinamo Batumi ha preso sulle proprie spalle la sua nazionale trascinandola alla promozione in Nations League con la bellezza di 9 gol e assist e 10 partecipazioni al gol. Sui social spopola l’hashtag “Il Messi Georgiano” per definire il calciatore per via delle caratteristiche molto simili alla “Pulce”, anche se il suo idolo da sempre è stato CR7. Chissà se in futuro non potrà diventare un’unione tra questi due campioni