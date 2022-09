Gazzetta su Lobotka: “Il Napoli non può fare a meno di lui”

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Stanislav Lobotka:

“Difficile trovare un difetto a una squadra con un simile score. E quelli che ci sono, rimangono ben camuffati se gli avversari non sono stati in grado di scovarli. Andando ad analizzare a fondo quanto visto sinora, la prestazione peggiore di squadra è stata quella con il Lecce in casa. Causa impegni ravvicinati, quella sera Spalletti cambiò sei uomini. Ecco se il Napoli ha mostrato lì davanti di non essere Osimhen-dipendente, lì in mezzo non si può fare a meno di Lobotka. Il regista slovacco dà tempi di gioco e variazioni, oltre che equilibrio in copertura, che attualmente nessuno è in grado di replicare. Dunque la salute del Lobo diventa fondamentale perché il Napoli continui ad esprimersi così“. Scrive il quotidiano.