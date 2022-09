CdS – Napoli il gigante Kim nel mirino di grandi club europei

Kim Min-Jae è una delle stelle del Napoli di Luciano Spalletti. Giuntoli lo ha portato all’ombra del Vesuvio e il difensore ha subito mostrato impegno e determinazione per la causa azzurra. Due reti con la maglia azzurra e una copertura difensiva degna di nota. Dopo questa prima fase di campionato tutti hanno gli occhi puntati su di lui. Il Corriere dello Sport scrive a proposito:

“Perché al di là dell’Inter nei giorni di Skriniar-Psg e del Rennes del suo antico maestro Bruno Genesio non sono stati registrati altri tentativi per lui, ma ora il gigante della nazionale coreana comincia a fare gola. Inevitabile, alla luce delle prestazioni messe in fila da quando è azzurra la vita di Kim”.