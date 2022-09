Semplici a Radio Marte: “Conosco bene Meret, gli serviva solo continuità”

L’ex allenatore di Spal e Cagliari, Leonardo Semplici, è intervenuto a Radio Marte sul tema Napoli.

Il tecnico ha voluto esprimere tutta la sua felicità per il grande rendimento di Alex Meret: “Conosco molto bene Alex, so bene di che pasta è fatta. Ha tante qualità, si fa sentire dalla difesa ed ero sicuro che gli servisse solo la continuità per esplodere definitivamente. Sono convinto anche del fatto che migliorerà sempre più, di partita in partita”. Semplici conosce il portiere azzurro più degli altri allenatore, avendolo avuto a Ferrara nel passaggio dalla B alla A e nell’annata in cui Meret fece vedere forse il meglio di sè, nonostante un brutto infortunio.