Rai – Conferme sul rinnovo di Meret: l’ufficialità potrebbe arrivare entro due settimane

Alex Meret è ad un passo dal rinnovo.

Arrivano conferme anche da Rai Sport, che ha dettato anche la linee delle cifre previste per il prolungamento del contratto: la nuova era di Meret al Napoli dovrebbe coincidere con uno stipendio di circa 1,5 milioni annui con bonus che si spingerebbero fino ad una quota di 300.000 euro. L’accordo non tarderà ad arrivare, vista anche l’intesa reciproca di società ed entourage dell’allenatore sulla trattativa ancora in banco: fumata bianca attesa nell’arco di quindici giorni. Entrambe le parti coinvolte nell’affare, ad ogni modo, sono molto fiduciose per il raggiungimento dell’intesa finale.