Come riporta Sportmediaset, il Napoli non potrà più utilizzare una delle maglie speciali, quella rossa con il volto di Maradona. Il giudice della seconda sezione civile dal tribunale di Napoli ha preso un scelta netta. Infatti l’amministratore giudiziario che salvaguarda gli interessi dei 5 figli ed eredi del Pibe de Oro. Gli azzurri non potranno indossare maglie con la faccia di Maradona stampato sulla parte frontale.