German Denis: “Il movimento di Simeone sul goal a Milano mi ha ricordato Crespo”

German Denis, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in tema Napoli.

Ne ha parlato a Radio Goal, citando anche il Cholito Simeone in questi termini: “Il movimento di Simeone in occasione del goal a San Siro mi ha ricordato Hernan Crespo, soprattutto nel suo modo di attaccare il pallone nel gioco aereo”. Un paragone davvero di lusso per l’ex Verona, che sta emozionando il tifo partenopeo a suon di reti e prestazioni intrise di impegno, dedizione, gioco di squadra e passione verso una maglia che gli sta regolando tante gioie.