CdS – Le condizioni di Rrahmani lasciano qualche grattacapo. Verranno effettuati degli accertamenti

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha scritto a proposito delle condizioni di Amir Rrahmani, la cui presenza nella prossima sfida della Nazionale kosovara appare a rischio. Il quotidiano, citando la testata ‘Nacionale’, parla di un problema fisico non ben precisato per l’ex Verona. Questo richiederà ulteriori accertamenti nel corso delle prossime ore. Quel che è certo è che il difensore non si è allenato con i compagni di Nazionale. Le prime indicazioni parlano di un possibile problema muscolare accusato al termine della sfida vinta contro il Milan, ma al momento le sue condizioni hanno fatto venire qualche grattacapo.