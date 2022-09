Bellinazzo: “Osimhen-Ronaldo? Il portoghese avrebbe fatto l’affare, non il Napoli”

Marco Bellinazzo, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc, dove ha parlato a proposito della trattativa Osimhen-Ronaldo.

“Osimhen per Ronaldo più conguaglio? Con 100 milioni saltano un po’ tutte le regole e diventa difficile giudicare. Con Osimhen valutato 75 milioni e non ammortizzato ancora totalmente, si pensa anche al fatto che 100 milioni per lui tra un paio d’anni potrebbero essere anche pochi. L’azienda CR7 nei meccanismi del Napoli non ci sarebbe stata benissimo a lungo andare. Soprattutto i benefici economici. Se nessuno ha realizzato questo affare in Europa, evidentemente dei problemi c’erano. Il Napoli non avrebbe potuto sfruttare il decreto crescita, l’affare lo avrebbe fatto più Ronaldo che i partenopei”.