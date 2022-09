Altomare: “Non solo Kvara, ma anche loro tre stanno facendo bene”

Luca Altomare, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte: “Le sorprese azzurre di questo inizio stagione? Oltre, ovviamente, a Kvaratskhelia mi piace segnalare Lobotka, Mario Rui e Meret. Lo slovacco sta alzando sempre di più il livello delle sue prestazioni, perchè è determinante in quella posizione, si pone sempre al servizio dei compagni, ruba palla e imposta. Mario Rui mi ha sorpreso perchè è uno dei cardini della squadra, Meret è sicuro e sta facendo benissimo. Complimenti poi al Napoli per gli acquisti e a Spalletti per come li ha inseriti velocemente”.