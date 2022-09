Pantaleo: “Sapete a quanto è sceso il monte ingaggi del Napoli?”

Il dirigente sportivo del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato a “Si Gonfia la rete”, in onda su Radio Crc.

Ecco le sue parole: “Al Lecce abbiamo fatto molte considerazioni, sapendo che quando arrivi dalla Serie B devi fare un grande sforzo per avvicinarti al livello della Serie A. Lo sforzo è stato basato sulle idee per alzare il livello qualitativo, visto che il nostro portafoglio ci dava dei limiti. Hjulmand è un ragazzo giovane, ben strutturato, sa stare bene dietro la linea della palla, sa impostare e far ripartire l’azione. È un ragazzo importante sia in campo che fuori. Per Strefezza abbiamo fatto un grande sforzo, viste le tante offerte arrivate. Abbiamo una difesa che ha subito solo due gol su azione”.

“Baschirotto ha fatto tutta la gavetta, siamo riusciti a prenderlo andando a pensare che le sue potenzialità potessero essere importanti. Oggi, dopo 3 anni, si ritrova ad essere protagonista in Serie A. Bisogna fare delle distinzioni, come quando si va in una strada piena di negozi: c’è quello dove puoi andare con il portafoglio, per chi ha la disponibilità, poi ci sono quei negozi dove puoi prendere anche attraverso le idee”.

“Il mercato delle idee lo devi fare o per esigenza o per metterle in risalto. I club come Milan e Napoli hanno pensato che, dopo il portafoglio, andare nelle idee può dare soddisfazioni. Sapete a quanto è sceso il monte ingaggi del Napoli? E’ passato da un monte ingaggi di 110 milioni a 73 e sta ottenendo risultati, soprattutto in questo campionato dove chi ha usato il portafoglio non ha svolto alcun percorso”.