Il Mattino – Raspadori: “A Napoli mi sto trovando benissimo…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Giacomo Raspadori.

L’ex Sassuolo e attaccante della Nazionale si è soffermato sul suo arrivo al Napoli, sottolineando la sua gioia nel vivere questa nuova avventura: “Passare al Napoli è stato un grandissimo cambiamento, era quello che cercavo. Pur essendo giovane volevo mettermi in difficoltà, per il mio percorso era importante. Sono sempre stato un ragazzo molto ambizioso e sto vivendo tutto con equilibrio, è la cosa più importante sia dopo un successo che dopo un insuccesso. A Napoli mi sto trovando davvero benissimo, posso dire di essere entrato in una famiglia con compagni con uno spessore umano davvero importante”.

Poi, parentesi su Spalletti: “Con lui l’impatto è stato molto positivo. Devo ringraziare lui e il Napoli che mi hanno voluto a tutti i costi, è stato un cambiamento importante che sto affrontando cercando di mettermi a disposizione”.