L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Stanislav Lobotka.

Il centrocampista slovacco si è soffermato sul Napoli e sul buon rendimento della squadra, la quale è in vetta alla classifica di Serie A: “È fantastico essere in testa in campionato e nel girone di Champions. Stiamo giocando un buon calcio, stiamo facendo bene. Abbiamo una buona atmosfera dentro e fuori lo spogliatoio. Anche i tifosi sono felici”.