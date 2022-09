Come riporta Il Mattino, il difensore coreano è stato inserito nella top 11 europea da Whoscored: piattaforma che analizza le prestazioni dei calciatori. Il centrale napoletano si trova accanto a nomi illustri del calcio mondiale come De Bruyne, Messi, Haaland e Neymar. Un buon riconoscimento dato dalle sue ottime prestazioni in questo avvio di stagione.