Il Mattino – Galeone: “Spalletti merita di vincere questo scudetto…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Giovanni Galeone.

L’ex allenatore del Napoli si è soffermato sul lavoro di Luciano Spalletti, sottolineando la qualità di quanto fatto finora con la squadra azzurra: “Il successo di Luciano è legato al fatto che lui non si è mai affezionato a un sistema di gioco e che insiste per esaltare le qualità individuali: è uno che ha fatto una gavetta lunghissima, doveva pure prendere il mio posto a Pescara e in base a quello che ha lui si adatta. Uno di 60 anni comprende che Roma è Roma, Milano è Milano e Napoli è Napoli. Il calcio non è uguale in tutte le città, anzi è profondamente differente. E diventando grandi queste sono cose che si capiscono di più. Lui mena e accarezza, in maniera autentica. E ha compreso che in questa città basta essere se stessi, non fare l’attore, non recitare alcuna parte e tutto è più semplice. Napoli ti conquista e ti entra dentro, senza fare nulla di speciale. A me, in certi momenti, sembra un vero napoletano”.