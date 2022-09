Gianluca Grava, ex colonna portante del Napoli, ha giudicato il lavoro degli azzurri sulla gestione dei giovani. Ecco le parole di Grava:

“Il Napoli Primavera, ma anche la prima squadra, ha un’età media molto più bassa rispetto allo scorso anno. Molti stanno intraprendendo una strada diversa che è basata sull’umiltà, sul rispetto ma anche sulla non paura degli avversari. Questo è un aspetto importantissimo e io cerco sempre di inculcarlo ai giovani, bisogna entrare in campo con la cattiveria agonistica e con la voglia di fare il massimo”

Molti elogi sull’impiego dei più giovani anche grazie al coraggio di Spalletti di inserire i più giovani ed inesperti in match complicati come quello a Milano. L’exploit di fenomeni come Zerbin o Gaetano è il frutto di tanto e tanto lavoro, e Grava lo evidenzia con questo breve intervento.